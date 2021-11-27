Baba para isteyen oğlunu bıçakladı

Denizli'de iddiaya göre baba taşınmak için kendisinden para isteyen oğluyla tartıştı. Kavga büyüdü. Baba oğlunu baldırından iki kere bıçakladı.

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Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi’nde meydana gelen olayda; a G.İ., para istemek için ayrı yaşadığı babasının evine gitti. G.İ. ile ona para vermek istemeyen babası T.İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba oğul arasında arbede yaşandı. T.İ., eline geçirdiği bıçakla oğlunu baldırından 2 kez bıçakladı. Babası tarafından bıçaklanan G.İ. hastaneye kaldırılırken; baba T.İ. ise oğlunun, alkollü olduğunu ve kendisinden zorla alkol parası almaya çalıştığını öne sürdü.

TAŞINMAK İÇİN YARDIM İSTEMİŞ

Tedavisi tamamlanan G.İ. ise babasının iddialarını yalanladı. G.İ.'nin polise verdiği ifadede; “Babam sürekli ikinci eşinden olan çocuklarına destek veriyordu. Taşınmak için paraya ihtiyacım olunca, bana da yardım etmesi için evine gittim. Parayı vermek istemeyince aramızda kavga çıktı” dediği öğrenildi.

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