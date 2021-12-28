Babaanne öldü, torunu ağır yaralı, sürücü kaçtı

Samsun'un Atakum ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen Hayriye Soylu (53) ile torunu Ecrin Hira Elzeren'e (7) çarptı. Kazada Soylu öldü, torunu ağır yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarındaKörfez Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp Hayriye Soylu ve torunu Ecrin Hira Elzeren’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hayriye Soylu’nun hayatını kaybettiği belirledi. Ecrin Hira ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ecrin Hira’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, kaçan sürücünün kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.