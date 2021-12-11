Bahçelievler’de alacak-verecek meselesi cinayetle bitti

İstanbul Bahçelievler'de biri lokantanın sahibi Bekir Karakuş, alacak-verecek meselesi nedeniyle lokantanın eski sahibi Ahmet Kaplan'a cadde üzerinde silahlı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlar sonrasında ağır yaralanan Ahmet Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Kızıl Elma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Bekir Karakuş ile Ahmet Kaplan arasında lokanta sebebiyle alacak verecek meselesi vardı.

Lokantanın sahibi Bekir Karakuş, lokantanın eski sahibi olan Ahmet Kaplan’ı cadde üzerinde gördü. Karakuş yanındaki silaha davranarak, Kaplan’a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Kaplan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen Ahmet Kaplan hayatını kaybetti. Polis, şüpheli Bekir Karakuş’u yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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