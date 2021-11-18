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Bakan Soylu, KADES’e verilen uluslararası ödülü teslim aldı

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ödüle layık görüldü. Ödülü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim aldı.

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Bakan Soylu, KADES’e verilen uluslararası ödülü teslim aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni’ne katıldı.

Törende, İçişleri Bakanlığı’nın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulaması KADES, ödüle layık görüldü.

Bakan Soylu, ödülü alarak, KADES’in kadına karşı şiddetle mücadeledeki önlemlerinden sadece biri olduğunu söyledi. DHA

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