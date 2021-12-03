Bakan Yanık: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız uhdesinde sadece 750 öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Ama inşallah en geç 2022'nin Ocak ayı itibariyle 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını biz bakanlık olarak yapacağız. Yaklaşık bir 500 kadroyu da kendi bakanlığımız için engelli çalışma arkadaşlarımız için ayırdık" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bayrampaşa’da katıldığı programda şunları söyledi:

* Bayrampaşa bizim evimiz. Biz en başından beri bütün sosyal hizmetlerimiz de, bütün hizmetlerimizde aslında sadece sosyal hizmet değil, bütün hizmetlerimizde yerel, genel ulaşım aklınıza gelebilecek bütün detaylarda insan odaklı yaklaşımı benimsiyoruz.

* Bugün katıldığımız programda konuşmacılardan Türkiye Sakatlar Federasyonu Genel Başkanımız Yusuf Bey beni ziyarete geldiğinde şöyle bir şey anlatmıştı dedi ki, ben küçükken annem sürekli benim ölmem için dua ederdi.

* Şimdi bir çocuk için bunun nasıl trajik bir şey olduğunu tahmin edersiniz. Yani anneniz sizi en çok seven size en çok koruyan sizden çok düşünen şahıs ölmeniz için dua ediyor.

* Çünkü kendisinden geriye kalırsa ona bakacak kimsenin olmayacağını bakıma muhtaç kalacağını, ihtiyaçlarının karşılanmayacağı düşünüyor anne. Fakat bugün anneme ben bakıyorum ben annem benim uzun yaşamam için dua ediyor demişti.

* Engelliler aileleri tarafından alınıp dışarıya bir yere götüremezdi. Bakımı son derece zor olan veya bir şekilde sosyalleşmesine izin verilmeyen bireyler olarak dururdu.

* Ama dedim ya biz bütün hizmetlerimizde bütün çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz. İnsanın eşitliğine, tam eşitliğine inanan bir iktidar olarak engellilerin engelsizden bir farkı olmadığına sadece biraz daha desteğe ihtiyacı olduğuna inanan insanlar olarak, engelli vatandaşlarımızın da bütün sosyal temel ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerimizi geliştirdik, gerçekleştirdik.

“2022 OCAK İTİBARİYLE 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİ ATANACAK”

* Evde bakımı sağlanıp destekleyebilecek durumdaysa ama sosyal ihtiyacı, sosyal yardıma ihtiyacı varsa ailelerimize kendi engelli çocuklarına ya da yakınlarına baktıkları için evde bakım yardımı yapıyoruz. Nakit destekte bulunuyoruz.

* Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız uhdesinde sadece 750 öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Ama inşallah en geç 2022’nin Ocak ayı itibariyle 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını biz bakanlık olarak yapacağız. Yaklaşık bir 500 kadroyu da kendi bakanlığımız için engelli çalışma arkadaşlarımız için ayırdık. DHA

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