Bakanlıktan Antalya’ya sel uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

* Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

* Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz. DHA

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