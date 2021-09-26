Balık tutmak için girdiği gölette kayboldu

Kayseri'de balık tutmak için Zincidere Göleti'ne gelen sağlık çalışanı Beytullah Kılıç (30), takılan oltasını kurtarmaya çalışırken suda kayboldu. Kılıç'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Zincidere Göletinde meydana geldi. Balık tutmak için gölete gelen sağlık çalışanı Beytullah Kılıç’ın oltasının ağı su içinde takıldı. Bunun üzerine Kılıç, oltayı sudan çıkarmak için gölete girdi.

Kılıç, oltayı çıkarmaya çalıştığı sırada suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma, durumu dalgıç ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE ve Turkuaz su altı arama ekipleri gözden kaybolan Kılıç’ın bulunması için çalışma gerçekleştirdi.

Sonuç alamayan ekipler, havanının kararması nedeniyle arama çalışmalarını yarına erteledi. DHA