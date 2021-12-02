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Balık tutmaya gittiği nehrin kıyısında ölü olarak bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde balık tutmak için evden çıkan Salim Özbek'in (56), nehir kıyısında cansız bedeni bulundu. Özbek'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Balık tutmaya gittiği nehrin kıyısında ölü olarak bulundu

Olay, bugün ilçeye bağlı Güzpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah, Göksu Nehri’nde balık tutmak için evden çıkan Salim Özbek, akşam eve gelmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Özbek’in balık tuttuğu bölgeye giden jandarma ekibi ve yakınları Göksu Nehri kıyısında acı tabloyla karşılaştı.

Özbek’i yerde hareketsiz yatar halde bulan jandarma ve yakınları, durumu 112 Acil’e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Özbek’in öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özbek’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Özbek’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA

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