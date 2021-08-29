Balıkçı, Davutoğlu’na dert yandı: Yeni kanun 50 bin aileyi ağlatıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, av sezonu öncesinde Sarıyer Rumeli Feneri'nde balıkçıları ziyaret etti. Bir balıkçı, “Meclis’ten bir kanun çıktı balıkçılık hakkında, egemen güçlere denizi bıraktılar… Küçük balıkçılığı yok etmeye, tamamen denizden çıkarmaya kalktılar. Bunların sayısı, 17 bin. Bu kanun, 50 bin aileyi ağlatıyor. Dünyada böyle adaletsiz bir kanun yok” sözleriyle isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na dert yanan balıkçı, şöyle konuştu:

* Meclis'ten bir kanun çıktı balıkçılık hakkında, egemen güçlere denizi bıraktılar… Küçük balıkçılığı yok etmeye, tamamen denizden çıkarmaya kalktılar. Küçük balıkçılar dediğim, 12 metreden ufak olan motorlar. Bunların sayısı, 17 bin. Bu kanun, 50 bin aileyi ağlatıyor. Bu kanun çıkarken ben dahil onlarla beraberdim… Adaletsiz çıktı, hala daha adaletsiz gidiyor. Dünyada böyle adaletsiz bir kanun yok.

“SORUNLARIMIZI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Davutoğlu, ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından, “Vira Bismillah! Sarıyer Rumeli Feneri’nde av sezonu öncesinde balıkçı kardeşlerimizle buluştuk. Denizlerimizin durumunu, balıkçılığın sorunlarını, eğitim ve finansman konularını konuştuk. Sorunlarımızı hep birlikte aşacağız, huzurlu ve güvenli geleceği birlikte inşa edeceğiz” notu ile paylaştı.