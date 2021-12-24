Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmasının ardından Ayvalık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 31 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 35 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 27 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 153 gram metamfetamin, 107 gram kubar esrar, 31 sentetik uyuşturucu hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme makinesi, 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 37 mermi, 2 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamımda adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. DHA

İlginizi Çekebilir Muğla'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonu