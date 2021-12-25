Balkondan düşen 12 yaşındaki Azra kurtarılamadı

Konya'da, dördüncü kattaki evlerinin balkonundan zemine düşüp, ağır yaralanan 12 yaşındaki Azra Nur Erkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, gece Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryus Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi’nde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki dairede oturan Ramazan ve Hatice Erkan çiftinin kızı Azra Nur, iddiaya göre, balkonda dengesini kaybedince zemine düştü.

Ailenin ve çevredekilerin Azra Nur’un düştüğünü fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Azra Nur, sağlık görevlilerince ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Azra Nur Erkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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