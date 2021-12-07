Banka çalışanı dolandırdı iddiası

Ümraniye'deki özel bir bankadan 2019 yılında toplamda 18 bin liralık kredi çeken 66 yaşındaki emekli Aziz Ekinci, kredi borcunu ödedikten sonra banka çalışanı Ö.A.'nın kendisini bankaya çağırarak "Sen hiç ödeme yapmadın" dediğini iddia etti.

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Emekli maaşıyla geçinen 66 yaşındaki Aziz Ekinci’nin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: PTT’den emekli maaşını alan Ekinci, 28 Ağustos 2019’de maaş hesabını özel bir bankaya taşıdı. Aynı tarihte bu bankadan 11 farklı kredi çeken Ekinci, bankadan toplamda 18 bin lira kredi aldı.

Aldığı krediyle PTT’ye olan kredi borcunu ödeyen Ekinci, kendi hesabına göre özel bankaya faiziyle birlikte 23 bin lira olan borcunu ödediğini ve elinde ödemeye ilişkin dekontlar olduğunu belirtti. 4 Kasım 2020 tarihinde banka çalışanlarının kendisini Ümraniye’de bulunan şubeye çağırdığını kaydeden Ekinci, akşam saatlerinde bankaya gitti.

Ekinci, banka çalışanı Ö.A.’nın “Sen hiç ödeme yapmadın” cevabıyla karşılaştı. Ekinci, ne olduğunu anlamayarak kendisinden parmak izi alındığını ve banka önüne çıkarıldığını belirterek banka çalışanı Ö.A. ve yanındaki banka çalışanı kadının bir takım işlemler yaptığını dilekçesinde öne sürdü.

ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILACAĞINI SÖYLEYİNCE BEN DE VİCDAN YAPTIM İMZALADIM

Banka önünde beklediği sırada hesabına 2 bin 550 lira para yattığını gören Ekinci, söz konusu parayı çektiğini fakat banka çalışanlarının kendisini içeri çağırarak paranın iadesini ve bir takım evrakların imzalanmasını istedi.

Dilekçede Ben ilk başta parayı iade etmeyi kabul etmedim fakat çalışanlar işten çıkarılacağını söyleyince ben de vicdan ettim, imzaladım” ifadeleri kullanıldı. Daha sonra kartını kontrol ettiğinde bankamatik kartının iptal olduğunu gören Ekinci, bankayı aradığını ve kendisi adına 56 bin 400 lira kredi çekildiğini öğrendi. Ekinci, dilekçesinde 23 bin lirayı da ödemesine rağmen bankaya hala borcu gözüktüğünü ve kendisi adına kredi çekildiğini belirterek kendisini dolandıran banka çalışanlarından şikayetçi oldu.

BANKA ÇALIŞANI ŞİKAYET EDİNCE ‘ŞÜPHELİ’ SIFATIYLA İFADE DE VERDİ

Banka çalışanı Ö.A. da dolandırıcılık iddiasının ardından Aziz Ekinci’nin kendisini sözlü olarak tehdit ettiğini iddia ederek Ekinci’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Bu şikayete karşılık emniyette ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Aziz Ekinci ise Kendisinden beni dolandırdığı için davacı oldum. Benim açtığım davaya karşılık Ö.A. hakkımda iftira atarak davacı olmuştur. Hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

’60 AY VADE YAPARAK PARAYI 74 BİN LİRA YAPMIŞLAR’

Yaşadığı süreci anlatan şikayetçi Aziz Ekinci, “Mağdurum, benim adıma kredi çektiler. Benim ödediğim krediyi saat 18.00’a 1 dakika kala içeride paylaştırmışlar. Krediye aynı gün 60 ay vade yaparak parayı 74 bin lira yapmışlar” diyerek ödeme yaptığı dekontların kendisinde olduğunu söyledi.

Ekinci, savcılığa 16 tane dilekçe verdiğini belirterek Beni dolandırdılar Allah’a yemin ederim. Dünyayı verseler para için yalan konuşmam. Savcıya dedim ki incele bir tane yalan varsa ömür boyu hapse at beni. Yoksa beni bunlardan kurtarın” dedi.

DEKONTLARI GÖSTERDİ

46 sene boyunca farklı sektörlerde çalıştığını ve zor para kazandığını vurgulayan Ekinci, banka çalışanlarının kamera görüntülerini de sildiğini iddia etti. Ekinci, Ne yapayım ben şimdi, adam mı vuralım bu yaştan sonra? Allah’a söz verdim ben yanlış yapmam. Allah belasını versin, haksız kimse belasını verir” diyerek ödeme yaptığına ilişkin dekontları gösterdi.

BU SÜREÇTE EŞİNİ KAYBETTİ: HEP BUNLARIN YÜZÜNDEN

Bütün maaşının bankaya gittiğini söyleyen Ekinci, şu şekilde devam etti: Eve gitsem hanım para istiyordu, gidemiyordum. Eve gittiğimde hanım ‘Sen neredesin?’ dedi, ben de olanları anlattım. Daha sonrasında eşim kalp krizinden öldü. O gece sabaha kadar oradaydım, ecel işte, baktım düştü. Hep bunların yüzünden. Benim de psikolojimi bozdular, çocuklarım benle konuşmuyor.” Bu nedenle evine gidemediğini, kızlarının kendisine küs olduğunu söyleyen Ekinci, oğlunun konfeksiyon atölyesinin merdiven altında kaldığını söyledi. Ekinci, “Allah razı olsun, ya burası da olmasa? Birkaç gün kızdım dışarıda kaldım. Soğuktu, dayanamadım” dedi.

YARGITAY KARARINA GÖRE EMEKLİ MAAŞIMA BLOKE KOYAMAZLARMIŞ

Bankaya borçlu gözüktüğü için emekli maaşına haciz konulduğunu ifade eden Aziz Ekinci, “CİMER’e, Adalet Bakanlığı’na ve Yargıtay’a dilekçe yazdım. Ondan sonra blokeyi kaldırdılar. Yargıtay kararına göre emekli maaşıma bloke koyamazlarmış” şeklinde konuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın devam ettiği, olaya ilişkin bilirkişi raporunun beklenildiği öğrenildi. (DHA)

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