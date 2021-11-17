Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 22.’sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nın Seçici Kurulu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner, Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Sipahi, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Şükrü Akın, gazeteci–yazar Faruk Bildirici, Barış Pehlivan ve Gazeteci Erdal İzgi'nin katılımıyla toplandı.

Jüri Başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, İzmir Kent TV, Haber Fotoğrafı dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi. Haber Fotoğrafı Dalı'nda jüri, birinciliğe, İzmir Kent TV haberinde ise Hande Mumcu Özendirme Ödülü'ne değer eser bulamadı

İŞTE ÖDÜL KAZANAN GAZETECİLER

Seçici Kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:

“İzmir Kent Haberi” dalında Dokuz Eylül Gazetesi'nden Sinan Keskin'in “Şehir Hastanesi Mi Şehir Efsanesi Mi? haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Posta Gazetesi'nde yayımlanan “Bu Aşka Aşı Gerek” başlıklı haberi ile Melis Apaydın İde kazandı.

“Ulusal Haber” dalında Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özdilek'in “Kuzu Bombası” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nden Mehmet Kızmaz'ın “Petrol Hırsızlığından Parke Taşı İhalesine” haberi aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı'ndan Ceren Atmaca ile Sinan Yeniçeri'nin “Yaşadığını İspat Etmeye Çalışırken İkinci Kez Öldü” haberi birinciliğe layık görüldü.

“Haber Fotoğrafı” dalında Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü “Batman'da açıklama yapmak isteyenlere polisten müdahale” başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafıyla Anka Haber Ajansı'ndan Metin Yoksu kazandı.

BARIŞ SELÇUK KİMDİR?

21 Eylül 1961'de Aydın'da doğan Barış Selçuk, ilköğretimini 1972'de Anamur'da, ortaöğrenimini Eskişehir Devrim Ortaokulu'nda, liseyi Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu. Askerliğini 1984-1986 yıllarında Kırklareli Piyade Alayı'nda Asteğmen olarak yaptı. 1986 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde “ekonomi”, 1989–1990 yıllarında Günaydın Gazetesi'nde “politika”, 1991 yılında ise Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda “Parlamento muhabirliği” yaptı. 5 Ağustos 1994'te Tansu Çiller ve Murat Karayalçın'ın Giresun'da fındık taban fiyatını açıklamalarını izlemeye giderken, trafik kazasında, muhabir arkadaşı Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve araç sürücüsü ile yaşamını yitirdi.