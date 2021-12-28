Başkentte kaçakçılık operasyonu: 47 gözaltı

Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 20-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda 10 milyon 990 bin boş makaron, 2 bin 235 paket kaçak sigara, bin 765 litre etil alkol, 380 adet puro, 373 litre sahte alkollü içki, 249 adet sahte bandrol, 74 adet kapüşon, 60 adet etiket, 31 kilo tütün ve 9 adet alkol aroması ele geçirildiği öğrenildi. (İHA)

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