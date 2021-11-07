Batan göçmen teknesinde aranan üç göçmenden birisinin cesedine ulaşıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden iki gün önce bindikleri 5 metrelik fiber tekne ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken batan teknede kaybolan 3 göçmenden birisinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinden iki gün önce gece yarısı bindikleri 5 metrelik fiber tekne ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken Bodrum'a 4 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında batmaları sonucu ihbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri 7 göçmeni kurtararak Bodrum'a getirmişti.

BİR GÖÇMENİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kurtulan göçmenlerin verdikleri ifadelerin ardından bölgede helikopter ve sahil güvenlik botları ve dalış timi ile arama kurtarma çalışmalarına başlayan sahil güvenlik ekiplerinin bugün kaybolan göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

KAYIP İKİ GÖÇMENİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilen cesedin Filistinli 34 yaşındaki Abdurrehman Alfarra'ya ait olduğu tespit edilirken kayıp iki göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Filistinli göçmenin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlginizi Çekebilir Aralarında hamile olan da vardı! Yunanistan'dan bir skandal daha