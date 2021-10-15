Batman’da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı

Batman’da aralarında çocuğa cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay ve 9 ayrı suçtan 16 yıl 10 ay 20 gün cezası bulunan hamile bir kadının da bulunduğu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve tutuklama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

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Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman kent merkezinde emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 28 Ağustos 2021 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişinin gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Tilmerç Mahallesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 18 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., Seyitler Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerinde 9 dosyadan 16 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hamile olduğu tespit edilen A.G., Seyitler Mahallesinde yakaladığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, silahla yağma suçundan toplam 18 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ç. ise Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde yapılan aramada, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan toplam 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.I. ve Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay 25 gün hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. adlı kişilerin yakalanarak adalete teslim edildiği, hamile kadının cezasının ise savcılık kararıyla ertelendiği belirtildi. İHA