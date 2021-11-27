Bebeği sezaryenle alınan Vahide corona virüsten öldü
Gümüşhane'de corona virüs tedavisi gören 9 aylık hamile 25 yaşındaki Vahide Bozer Yaman, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi. Memur olan Yaman'ın hamile olduğu için aşı yaptırmadığı belirtildi.
Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü’nde çalışan Vahide Bozer Yaman, geçen haftalarda doğum iznine ayrılıp Adana’ya gitti. 2 hafta önce burada rahatsızlanan ve hastaneye başvuran Yamanın, yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.
Adana Şehir Hastanesinde tedavi gören Yaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Tedaviye cevap vermeyen Yamanın karnındaki erkek bebeği sezaryenle alındı. Sezaryenin ardından entübe edilen Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bugün memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verilen Yamanın, hamileliği nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi. DHA