Bebeğinin vücuduna iğne batıran annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırdığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen anne Ezgi Korucu'nun akıl sağlığı yerinde olduğu ve cezai ehliyeti olduğu anlaşıldı.

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Bakırköy 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Korucu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Ezgi Korucu, “3 yıldır işlemediğim bir suç için tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanık Ezgi Korucu’nun akıl sağlığı yerinde olduğu ve cezai ehliyeti olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ezgi Korucu’nun 9 Şubat 2019’da polise verdiği ifadesine yer veriliyor. Ezgi Korucu suçunu itiraf ederek, kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ancak ikametinde tek olarak yaşamadığı için ailesinin ve eşinin baskısıyla kızını hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığı da iddianamede yer alıyor.

İddianamede Ezgi Korucu’nun “Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. (DHA)

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