Belçika vatandaşı Bodrum’da evinde ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Belçikalı Dominique Nicole Ghislain bugün öğle saatlerinde yaşadığı evde ölü bulundu. Arkadaşlarının telefonlarına ulaşamaması ile jandarma ve sağlık ekiplerinin girdiği evde yatağında bulunan Ghislain’in cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı İslamhaneleri Köyü Bağla Mevkii'ndeki bir tatil sitesinde yaşayan 68 yaşındaki Belçikalı Dominique Nicole Ghislain’in telefonlarına yanıt vermemesi üzerine arkadaşları evine gitti.

Kapı açılmayınca 112 acil yardım hattından yardım istendi. Eve sağlık ekipleri ile birlikte gelen jandarma ekipleri çilingir aracılığı ile girdikleri evde Ghislain'i yatağında cansız vaziyette buldu.

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan ve yaklaşık 12 yıldır Bodrum'da yaşadığı öğrenilen Ghislain'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.