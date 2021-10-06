Bergama Alibeyli köylüsü haykırdı: İstemiyoruz

İzmir’in Bergama İlçesi’ne bağlı Alibeyli Mahallesi’nde yöre köylüsü, yapılmak istenen ÇED toplantısını kadınıyla, yaşlısıyla protesto ederek yaptırmadı.

Sozcu.com.tr

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Alibeyli Mahallesi Mevkii'nde, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yapılması planlanan “Bergama Tarıma dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi” Projesi ile ilgili ÇED toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yöre halkının yoğun protestosu ile karşılaştı. Toplantı halkın istememesi üzerine tutanak altına alınarak yapılamadı.

Kendilerine 10'ar dönüm arsa vaadinde bulunarak kâğıtlar imzalatıldığını iddia eden köylü ile ‘burada hayvancı yok' diyen Bergama İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Çelik Saygın arasında gerginlik yaşandı. İzmir Ticaret Odası yetkililerinin ‘bizim de söz hakkımız olmalı' sözlerine de Bergamalılar tarafından tepki gösterildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Alibeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilmek istenilen ÇED toplantısına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik Türk, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı İ. Uğur Toprak gözlemci olarak katıldı. Toplantıda yöre halkına Bergama'nın önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Çiftçi, Meclis Üyesi Avukat Olgu Altuğ Kemaller, İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ali Bor, Reyhan Üçüncü, CHP Kınık İlçe Başkanı Ahmet Kanat, CHP Kadın Kolları Başkanı Figen Günal ve Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel destek verdi.

SUYUMA DOKUNMA

Alibeyli kadınları toplantıya ellerinde “Havama dokunma”, “Suyuma dokunma”, “Hasana Merama dokunma”, “TDİOSB'ye Hayır”, “Ekolojik sistemimi bozma!” dövizleriyle katıldılar. Alkışlar eşliğinde “istemiyoruz” sloganı attılar.

Alibeyli kadınlar adına konuşana Hatice Çoban; “Dedelerimizden kaldı bu mal, biz malımızı satmıyoruz. Benim nenem, dedem buraları zor şartlarda almışlar. Biz meramızı vermiyoruz. Burası bizim velinimetimiz” dedi. Alibeyli Köyü Muhtarı Mehmet Karagöz ise “Köylü ne derse o olur, halk ne isterse o olur” ifadelerine yer verdi.

BU TOPLANTI MEŞRU DEĞİL

Meralar için köylü adına dava açan ve aynı zamanda Alibeyli Köyü yerlisi olan Av Muradiye Savran Kavut; “Hasanağa Bayırı'nın mera olarak kalmasını istiyoruz. Orada bir şey yapmak istiyorlarsa; meranın ıslahı yönünde bir proje hazırlanmalı. Köylünün hayvancılığının desteklenmesi gerekiyor. Biz orada fabrika istemiyoruz. Merada vasıf değişikliğine karşı devam eden ayrıca bir davamız var. Devam eden dava nedeniyle bu bilgilendirme toplantısının hukuki meşruluğunun olmadığını belirtmek isterim” dedi

KÖYLÜYÜ KANDIRARAK İMZALARINI ALMIŞLAR

Yöre kadınlarını süreçle ilgili bilgilendiren Av Muradiye Savran Kavut; “Tarım Bakanlığı'na bir yazı yazdım. ‘Bizim bölgemize yapılmak istenilen OSB ile ilgili insanlara 10'ar dönüm yer verileceği vaadinde bulunmuşsunuz. Bu doğrumu? Gerçekten siz bizim köylümüze 10'ar dönüm yer verecek misiniz?' diye bir yazı yazdım. Onların gönderdiği yazıda ise ‘biz öyle bir şey demedik. Yerel idareci yanlış anlatmış. Biz oraya OSB yapacağız. Herhangi bir yer vermeyeceğiz' denildi. Yerel idareci ki artık belediye başkanı mıdır? Muhtar mıdır? Yerel idareciden kasıt ne bilmiyorum. Doğal olarak ilk başta bu projeyle ilgili sizi kandırarak elinizden imza alındı ama bu imzalar geçersiz. Bugün burada demokratik hakkımızı kullanarak meramızı vermeyeceğimizi söyledik. Çünkü biz Alibeyli'yiz, meramıza sahip çıkıyoruz, birlik oluyoruz. Burada yaşıyoruz, burada gömüleceğiz” sözlerine yer verdi.

SİZE İMZALATILAN EVRAKLARIN GEÇERLİLİĞİ YOK

Dava ile ilgili bilgi veren İYİ Parti Meclis Üyesi Avukat Olgu Altuğ Kemaller ise; “Buraya OSB yapılmasının artı ve eksilerini dilimiz döndüğünce konuştuk. Konuyu Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası temsilcilerinden dinledik. Burada vermiş olduğunuz destek olmasaydı, bizim yaptığımız işler bu kadar anlamlı olmazdı. Bu sürece hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Burada olmanız çok kıymetli. Sizlerin iradesi yanıltılarak bir kısım evraklar alındı. O evrakların artık hukuken bir geçerliliği yok. Bu anlamda bir endişeniz olmasın” dedi.

BU PROJE KÖYLÜNÜN YARARINA DEĞİL

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise; “Alibeyli köylüsü gelen heyete bu projeyi istemediğini, projenin merayı kullanan küçük üreticinin aleyhine olduğunu vurguladı. Bu proje halka rağmen yapılamaz. Yapılacak olan OSB köylünün yararına değil. Üç beş büyük sermayedarın merayı kullanarak, halkı da yanında işçi olarak çalıştıracağı bu projeyi istemiyoruz. Merasının ıslah edildiği, kendi insanları tarafından üretimin ve hayvancılığın bizzat yürütüleceği bir zemin hazırlanmasını istiyoruz” dedi.