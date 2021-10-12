Beşiktaş ve Eyüpsultan’da valelere yönelik denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Eyüpsultan'da vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

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Beşiktaş Bebek’te bir mekanda gerçekleştirilen denetimde, iş yerinin sigortasız vale çalıştırdığı ve valenin yerinde olmadığı belirlendi.

İş yerine sigortasız vale çalıştırmaktan ve valenin yerinde olmaması nedeniyle trafiği riske sokmaktan cezai işlem uygulanırken iş yerinin önüne otomobil park eden iki sürücüye ise trafikte yoğunluk oluşturdukları gerekçesiyle 288’er Türk Lirası para cezası kesildi. DHA