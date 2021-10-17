Beşiktaş’ta milyonluk kaza

Beşiktaş Balmumcu’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada, araçlardan birinin değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobille seyir halinde olan sürücü aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan bir başka otomobil kayarak önündeki araca çarptı.

Onun arkasından gelen 1 araç ve yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki cip de kazaya karıştı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip kaza yerinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. (İHA)

