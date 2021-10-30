Beton mikseri metrelerce sürükledi! Kadın yolcu sinir krizi geçirdi

Karabük’te beton mikseri çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi sinir krizi geçirdi.

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Kaza, 100. Yıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki 78 SR 805 plakalı beton mikseri Karabük istikametine seyir halindeyken, Serkan K. idaresindeki 34 GR 5807 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken mikser sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İHA

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