Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Maltepe'de iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına caddede ilerleyen beton mikseri çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, gözyaşlarına hakim olamayan araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay saat 15.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Yurdanur Gözoğlu’na, Samet İşbaralı’nın kullandığı beton mikseri çarptı.

Gözoğlu beton mikserinin altında kalırken olay yerine sağlık polis ve itfaiye kibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 79 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şoka giren araç sürücüsü ise gözyaşlarına hakim olamadı. Sürücü İşbaralı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi’nde trafik tek taraflı durduruldu.

Araç sürücüsü Samet İşbaralı, “Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl oldu hala anlayamıyorum. 20 senelik şoförüm 50 yaşındayım. Ben böyle zulüm görmedim” dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan İşbaralı gözaltına alındı.

Kazayı gören Hakan Dikmen, “Buradaydık, bir anda karşıya geçerken sesi duyduk. Arabanın altında kaldı. Trafik olduğu gibi kapandı, bayan da rahmetli oldu. Yaya geçidinden geçiyordu, kamyon da buradan geliyordu. Altında kaldı, sürüklendi.” dedi. DHA

İlginizi Çekebilir Kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı