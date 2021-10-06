Beyazıt’ta ayakkabı imalathanesinde yangın

Fatih’te 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İmalathanede çalışanlar, hayatlarını tehlikeye atarcasına yangına pencereden müdahale etmeleri kameralara yansıdı.

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Yangın, saat 16:00 sıralarında Beyazıt Emin Sinan Mahallesi Emin Sinan Hamamı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın kısa sürede tüm imalathaneye yayılırken, iş yeri çalışanları pencereden yangına müdahale etmeye çalıştı. Penceren sarkarak hayatlarını tehlikeye atan çalışanların yangın tüpü ve kova ile su attığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında iş yerinde bir çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. (İHA)