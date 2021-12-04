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Beykoz’da gecekondu alev alev yandı: 1 ölü

İstanbul Beykoz'da bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 22:39 - 04 Aralık 2021 Güncellenme:
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Yangın saat 20.30 sıralarında Beykoz Yeni Mahallesi Üzüm Sokakta bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra gecekonduda yaptıkları incelemede, tek başına yaşadığı öğrenilen bir kişinin cesedine ulaştı. Olay yeri ekiplerinin incelemeleri sürüyor. DHA

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