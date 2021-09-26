Beykoz’da iskele altında sıkışan kedi kurtarıldı

İstanbul Beykoz'da iskelenin altında sıkışan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kurtarma operasyonun görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, “Onlar bizim can dostlarımız. Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor. Bugün Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. DHA