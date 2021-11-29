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Beylikdüzü’nde liman içerisinde gemi karaya oturdu

Beylikdüzü’nde bulunan Marport Limanı’nda Liberya bayraklı 270 metre boyundaki konteyner gemisi baş taraftan karaya oturdu.

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Beylikdüzü’nde liman içerisinde gemi karaya oturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi” denildi.  DHA

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