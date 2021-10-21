Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Tanıştığı kadının telefonun çalmak isterken…

İstanbul Beyoğlu’nda tanıştığı kadınla bir aparta giden şahıs, kadının iki adet cep telefonunu çalıp kaçmak istedi. Pencereden atlayacağı esnada sac levhaya basan şahıs aşağıya düştü. Apartın önünde oturan adam ise bir anda yerinden kalkınca yaralanmaktan son anda kurtuldu.

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Taksim Meydanı'nda tanıştığı kadınla bir süre sonra semtte bulunan bir otele giden şahıs kadın lavaboya gittiği esnada kadına ait iki adet cep telefonunu çaldı.

TELEFONLARI ALIP KAÇTI

Şahıs ardından pencereyi açarak aşağıya atlamak istedi. Ancak sac levhaya basan şahıs dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ne olduğunu şaşırarak kendini bir anda yerde bulan şahıs yaralandı. O esnada orada oturan bir adam ise bir anda yerinden kalkınca yaralanmaktan son anda kurtarıldı.

YERE DÜŞÜP YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise şahsın kadının cep telefonlarını çaldıktan sonra kaçmaya çalıştığı esnada 1. kattan düştüğünü tespit etti. (İHA)