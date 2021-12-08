Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir öğrencinin sınıfta sıktığı biber gazından etkilenen 6 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli şehir merkezinde bulunan Cengiz Topel Ortaokulunda bir öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı.
Olayda 6 öğrenci biber gazından etkilendi. İhbar üzerine okula gelen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)