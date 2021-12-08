Haberler - Günün İçinden

Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir öğrencinin sınıfta sıktığı biber gazından etkilenen 6 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti

Edinilen bilgiye göre, Kadirli şehir merkezinde bulunan Cengiz Topel Ortaokulunda bir öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı.

Olayda 6 öğrenci biber gazından etkilendi. İhbar üzerine okula gelen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
öğrenci Osmaniye oyun