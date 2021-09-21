Bıçaklanarak öldürülen kadının sevgilisi tutuklandı

İstanbul’da 33 yaşındaki Filiz Akgöz bıçaklanarak öldürüldü. Akgöz’ü öldürdüğü iddia edilen erkek arkadaşı Oktay Konak polis ekiplerince gözaltına alındı. Daha önce de kız arkadaşına şiddet iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, “Kıskançlık yüzünden tartıştık, bıçağı aldı kendi karnına sapladı" dediği öğrenildi. Barlarda müzisyenlik yaptığı belirtilen şüpheli tutuklandı.

Habip ATAM

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Olay, Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Filiz Akgöz, bir yıl önce Oktay Konak ile tanışarak sevgili oldu. Konak, önceki gün Filiz Akgöz'ün iş yerine gitti.

Akgöz ve yanındaki arkadaşı ile konuşan Konak'ın kıskançlık krizine girdiği ve taksiyle evine döndüğü iddia edildi.

Filiz Akgöz, akşam arkadaşını da yanına alarak, erkek arkadaşının evine gitti. Ancak Konak ve Akgöz arasında evde de tartışma devam etti.

Filiz Akgöz'ün arkadaşı evden ayrıldıktan bir süre sonra, iki sevgili arasındaki tartışma şiddetlendi.

İFADESİNDE CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Yaşanan olayda Filiz Akgöz, karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akgöz kurtarılamadı. Akgöz'ün cesedi de Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekipleri Oktay Konak'ı gözaltına aldı. Sevgilisini öldürdüğü iddia edilen şüpheli emniyete götürüldü. İfadesinde cinayeti kabul etmeyen şüphelinin “Kıskançlık sebebiyle tartıştık. Bıçağı alarak kendisine sapladı. Ambulansı ben aradım” dediği öğrenildi.

DÖRT AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Gözaltına alınan Konak ile Akgöz arasında geçtiğimiz mayıs ayında da sorun yaşandığı öne sürüldü. Akgöz'ün erkek arkadaşında şiddet gördüğü iddiası üzerine, Konak'ın dönemde Aile içi Kadına Şiddet Büro Amirliği'nce yakalandığı belirtildi. Konak'a Mayıs ayında bir ay uzaklaştırma verildiği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli hakkında ‘kasten öldürme' soruşturması başlatıldığı belirtildi. Elde edilen ilk bulgularda Filiz Akgöz'ün cinayete kurban gittiğinin belirlendiği belirtilirken Oktay Konak mahkemece tutuklandı.