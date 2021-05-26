‘Bilge Başkan’ yeniden aday olacağını açıkladı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, kendi döneminde bir önceki yönetim döneminden kalan yatırımları tamamlamaya öncelik verdiklerini, bu eksikliklerin büyük ölçüde giderildiğini, bu arada da kendi projelerini bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Kurdukları dikimevi ile belediye personelinin her türlü kıyafet ihtiyacını piyasaya göre daha uçuk bir şekilde karşıladıklarını, kendi imalathanelerinde boya üretimi yaparak belediyeli boya masrafından kurtardıkları gibi okulların da ihtiyacını karşıladıklarını, çöp ve diğer atıklardan kimyasal dönüşümle kompost gübre elde edip bunu park ve bahçelere vererek gübre masrafından büyük ölçüde kurtulduklarını kaydeden Akif Akay, “Ayrıca bayram ve yılbaşlarında binlerce kız ve erkek çocuk için değişik renk ve modellerde bayramlık kıyafetler diktirdik. Bunları dezavantajlı mahallelerde oturan çocuklarımıza bayramlık hediyesi olarak dağıttık. Yanlarında ise yine kendimiz ürettiğimiz binlerce oyuncak bez bebek hediye ettik.” diye konuştu.

TAZİYE EVLERİNİ NASIL BİLGİ EVLERİNE DÖNÜŞTÜRDÜK

Akay, temsilcimiz Mehmet Serbes'e taziye evlerini nasıl Bilgi Evlerine dönüştürdüklerini de anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Biz iş başına geldiğimizde arada bir kullanılan taziye evlerine nasıl işlerlik kazandırız diye düşündük ve buraları aynı zamanda birer Bilgi Evi haline dönüştürdük. Pandemi zamanında bu bilgi evlerinin ne kadar işe yaradığını gördük. Biz Bilgi Evleri'ni ilk kez açarken, karşı çıkanlar, şimdi bizim mahalleye de Bilgi Evi açın diyorlar. Çünkü Bilgi Evleri, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm mahalle için bir kültür yuvası oldu. Bunların sayılarını artıracağız” dedi.

HALK PAZARLARI FAALİYE GEÇİYOR

Seyhanlıya ucuz gıda temini için Seyhan Halk Pazarı adıyla bir halk market projelerini kısa zamanda hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Akif Akay, “Seyhan Halk Pazarı adındaki bu halk marketlerimiz ilk etapta Yeşilyurt Mahallesi'nde faaliyete geçecek. Bir ay içinde burayı açacağımızı umuyorum. Halkımız buradan ucuz alışveriş edecek. Burada satışa sunulacak ürünler öncelikle kooperatiflerden, yerel üreticilerimizden elde edilen ürünler olacak“ diye konuştu.

MANDIRANIN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HALKA UCUZ SATILACAK

Akay, Seyhan Belediyesi'nin mandırasının gelecek ay içinde devreye gireceğini, böylece mandıra ürünlerinin Halk Pazarları'nda tüketici ile ucuz fiyatlarla buluşacağını ifade etti. 22 çeşit aromatik bitkinin dikimini yaptıklarını bunlardan bir süre sonra yağ çıkarma ve esans yapma üzerine bir işletme kurma imkanını araştıracaklarını bildirdi.

İNOVASYON MERKEZİ KURUYOR

Akay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çok amaçlı hizmet binasının gençler için Silikon Vadisi tarzında bir inovasyon alanı olacağını belirterek, “Gençlerimizin yenilikçi fikirlerine açık bir ortam yaratacağız. Burayı gençler çok sevecek. Bu merkezimizi bütünüyle kullanır hale getireceğiz” dedi.

“BİR DÖNEM DAHA GÖREV YAPMAM LAZIM”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, “Yeniden aday olacak mısınız?” sorusunu yanıtlarken de temelini attıkları ve sürdürülen projeler ile yeni projelerin devamı için bir döneme daha ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Başlattığımız hizmetlerin devamı için bir dönem daha aday olmayı düşünüyorum. Çünkü Seyhanlının yararı için bu projelerin tamamlanması gerekiyor” diye konuştu. Akay, “Daha Seyhan'da yapacak çok sayıda proje var, başlangıçta sadece eksik olanları tamamladık, bunları fonksiyonel hale getirdik, işleyiş kazandırdık. Şu anda elimizde çok sayıda hazırlanmış projeler var, büyük bir engelli parkı, Alzheimer merkezi, yaşlılar merkezi, botanik parkı bunlardan bazıları. Kısmet olursa , sağlığım elverdiği takdirde bir dönem daha görev yaparak bunları tamamlamayı istiyorum.” diye konuştu.