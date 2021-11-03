Bin 294 siteye erişim engeli getirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yasadışı bahis, müstehcen ve oltalama yöntemi ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen bin 294 siteye erişim engeli sağladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Ekim ayında yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılım barındıran oltalama yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan site ve sosyal medya hesaplarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışı üzerinden yayın yapan 901 adet yasadışı bahis sitesi, 4 adet uyuşturucu madde özendirme içerikli, 325 adet müstehcen içerikli site ve 64 adet oltalama yöntemiyle kişisel verilere erişilmesini sağlayan zararlı yazılım bulunduğu siteyi tespit etti.

“İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” kanunu kapsamında bin 294 adet siteye erişim engeli getirildi. İHA

İlginizi Çekebilir İsrail Büyükelçiliği: Siber saldırı sonucu birtakım uygun olmayan içerikler paylaşıldı