Bindiği asansöre zarar verdi!

İzmit'te kimliği belirsiz kişinin bindiği üst geçidin asansöre tekme atıp zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Asansör, yaklaşık 1 ay kapalı kalacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 42 Evler mevkiinde yaptırılan Fatma Seher-Kara Fatma Üst Geçidi’ndeki asansöre binen kişi, tekmeler atarak zarar verdi. O anlar, güvenlik kamarasına da yansıdı. Kapıları parçalanan asansörün, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru hasar gördü.

Belediye, Kurtuluş Savaşı kahramanı Fatma Seher’in adının verildiği üst geçide zarar veren kişi hakkında hukuki yollara başvuracağını açıkladı. DHA

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