Bir anlık dalgınlık 635 bin TL’ye mal oldu

Gaziantep’te iş yaptığı şantiyeyi ziyaret eden Mehmet Güner, dalgınlık sonucu açık unuttuğu aracından 600 bin liralık senet ile 35 bin lira nakit parası çalındı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün aracıyla kaza yapan Mehmet Güner, kasko şirketinden aldığı ikame araçla iş yaptığı şantiyeleri ziyarete çıktı. Yeditepe Mahallesinde bulunan bir şantiyeyi ziyareti esnasında aracı park eden Güner, içinde senetlerin ve nakit paranın bulunduğu çantayı araçta bıraktı.

O esnada bölgede hırsızlık için araçları kontrol ettiği belirlenen şüpheli Güner'in aracına yaklaştığında çantayı fark etti. İlk denemesinde aracın kapılarının kapalı olduğunu fark eden hırsız, sonrasında aracı takibe aldı.

Şantiye alanından aldığı malzemeyi aracının bagaj kısmına koymak için gelen Güner, malzemeyi yerleştirdikten sonra kapıları kilitlemeyi unutarak tekrar geri döndü.

Aracın kapılarının kilitlenmediğini fark eden hırsız, otomobile yaklaşarak etrafından bir şey kaybetmiş gibi yapmaya başladı. İlk fırsatta aracın ön kapısını açan hırsız çantayı alarak kayıplara karıştı.

HIRSIZ ADIM ADIM ARABAYI GÖZETLEMİŞ

Aracına döndüğünde çantanın olmadığını fark eden Mehmet Güner, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri hırsızın kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Mehmet Güner, şunları söyledi:

“Dün aracımız kaza yaptı, bizde sanayiye götürdük ve bize ikame araç geldi. Araçla şantiyeye geldim saat 12.30 gibi burada ustalarla inşaat işleriyle uğraştık. Sonrasında araca malzeme yüklerken kapılar açıktı, daldık o sırada da hırsız arabayı gözetlemiş.

Bizim arkamızdan araca giriyor ve içinde 600 bin liralık senedin ve 35 bin lira paranın olduğu çantayı alıp götürüyor. Biz olayı fark ettiğimiz sırada zaten saat 16.00 civarıydı, olayda 14.30 civarı gerçekleşti. Polise bildirdik, ifadelerimizi verdik, olay yeri inceleme yapıldı, kamera kayıtlarından şahsın kimliği tespit edilmiş. Bulunmasını bekliyoruz şimdi.”

Öte yandan, hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İHA