Bir kadın, silahla boynundan vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Seçil İ. (45) evinde silahla boynundan vurulmuş halde bulundu. Yaralanan Seçil İ. tedavi altına alınırken, eşi ve silahın sahibi olan akrabalarının ifadeleri alındı.

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Olay saat 18.00 sıralarında, Körfez Çamlıtepe Mahallesi Çimen Sokakta meydana geldi. Evden gelen silah sesi üzerine içeri giren yakınları Seçil İ.’yi kanlar içerisinde gördü.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, silahla boynundan vurulan Seçil İ.’yi ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralanan Seçil İ. tedavi altına alındı.

Olay sonrasında evde yapılan incelemede Seçil İ.’nin akrabasına ait olduğu öğrenilen tabancaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA