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Bir şahıs, 3 kişiye elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Zongudak'ın Ereğli ilçesinde, 3 gence elle  tacizde bulunduğu iddia edilen İ.C., gözaltına alındı.

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Bir şahıs, 3 kişiye elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde eski terminal içinde meydana geldi. İ.C. adlı erkeğin, iddiaya göre 3 gence elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İ.C.’yi gözaltına aldı. Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 3 genç ise durumu anlatarak İ.C.’den şikayetçi olduklarını söyledi.

Gözaltına alınan İ.Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. DHA

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