Bir tarafında çöp ve diğer tarafında moloz tepecikleri yükseliyor

İzmir’in Bornova ilçesi Işıkkent mevkiinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi, boş araziye yığılan çöplerle yeniden gündeme geldi. Çöp kamyonları uzun süredir gelmediği için çöp yığınları arasında çalıştıklarını söyleyen esnaf, alanda zaman zaman yangınların oluştuğunu belirterek Bornova Belediyesinden kalıcı ve kesin bir çözüm istedi.

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İzmir'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi Işıkkent mevkiinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi’nde 3 yıl öncesine kadar her gün gelen çöp kamyonlarının artık bazen ayda bir geldiğini dile getiren esnaf, çareyi çöplerini boş araziye atmakta bulduklarını ifade etti.

Çöplerin en ufak bir kıvılcımda tutuştuğunu, bazı dükkanların yangın nedeniyle zarar gördüğünü belirten esnaflar, Bornova Belediyesinden kalıcı ve kesin bir çözüm bekliyor.

“ÇÖP KAMYONLARININ HER GÜN GELMESİ LAZIM”

Esnaf Ömer Odabaş, “Bazen 15 günde bir gelip temizliyorlar ama yine doluyor. Bazen yollar kapanıyor, dükkanların önüne kadar çöp geliyor. Esnaf çöpünü nereye atacak? Yer göstersinler. Her gün bir sürü ayakkabı malzemesi çöpü çıkıyor. Bunlar burada dönem dönem çıra gibi yanıyor. Çöp arabalarının mahallemizden yeniden geçmesi lazım. Bornova Belediye Başkanı bir sene önce buraya geldi, ortamı gördü ama burası çöpten kurtulmadı. Sadece burada değil, ilerideki otobüs duraklarında da çöp yığınları var” dedi.

“GELİP TOPLUYORLAR, SONRA BİR AY GELMİYORLAR”

Çöp atılan boş arazinin yanındaki dükkanda çalışan esnaf Ender Eralp de, “Dükkanımızın içi haşere doluyor. Dükkanın dibinde çöp olduğu için yangın çıktığında dükkan zarar görüyor. Dükkanın kapısının önüne kadar çöp yığılıyor. Şikayet ettik ama maalesef sonuç çıkmadı. Biz kalıcı çözüm istiyoruz ama gelip topluyorlar, sonra bir ay gelmiyorlar. Burada zaten çöp konteyneri yok. Konteynerler aşağı sokakta var. Oradaki kapasite yetmediği gibi, insanlara da buraya çöp atmak daha kolay geliyor. Kalıcı çözüm, çöp kamyonlarının her sabah buradan geçmesi” diye konuştu.

MOLOZLAR DEPOLARDA BEKLETİLİYOR

Öte yandan yine Bornova ilçesi Işıkkent mevkiinde ayrıştırılmayıp yığılan molozlar da dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bornova Belediyesi tarafından ayrıştırılmadığı için kabul etmediği molozlar, alanda kötü bir görüntüye neden oluyor. Molozlar, geçici depolama alanlarında bekletiliyor. İHA