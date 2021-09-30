Biri çocuk 2 yayaya çarparak ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı

Üsküdar’da, 9 yaşındaki çocuğuyla birlikte aracıyla seyir halindeyken, yolda yürüyen biri çocuk olmak üzere 2 yayaya çarparak ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan T.E., sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Aracı durduramadığını söyleyen T.E. ifadesinde, “Oğlum çığlık atmaya başladı. El frenini kaldıramadım, kilitlenmişti. Gözümü açtığımda 2 kişi yerde yatıyordu” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Üsküdar'da, 29 Eylül günü akşam saatlerinde T.E. (41) isimli kadın, 9 yaşındaki çocuğunun da içinde bulunduğu aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen 2 yaya çarparak ölümlerine neden oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.E., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

‘OLAY NEDENİYLE ÇOK ÜZGÜNÜM' DEDİ

Aracın arka koltuğunda oturan 9 yaşındaki oğlu ile seyir halinde olduğunu söyleyen T.E. savcılıktaki ifadesinde, “İkametimin bulunduğu siteye girmek amacıyla aracımı yavaşlatmak için frene bastım. Ancak freninin tutmadığını hissettim. Bu esnada hızlı değildim ama bulunduğumuz yer yokuş aşağı olduğu için aracım kendiliğinden hızlanmaya başladı ve devamlı surette frene bastım. El ve ayak freni tutmaması üzerine ve yokuş aşağı arabanın hızlanması nedeniyle aracımı durduramadım ve yaşanan olay meydana geldi. Çarpmış olduğum insanları ve araçları hatırlamıyorum. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgünüm” diye konuştu.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan T.E. “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

‘OĞLUM ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI'

T.E. hakimlikteki sorgusunda ise, “Siteye giriş yapmak için sağa döndüğümde hızımı kesmek için frene bastım ancak fren tutmadı. O sırada araç siteyi geçti. Siteyi geçtikten sonra olan kısım daha dik bir yokuş olduğu için araç daha da hız kazandı. Aracı durduramadım. Oğlum çığlık atmaya başladı. El frenini kaldıramadım, kilitlenmişti. Etrafta insanlar olduğu için direksiyonu çok döndürmek istemedim. Dümdüz şekilde gittik ancak hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda 2 kişi yerde yatıyordu” dedi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, verilmesi beklenen ceza ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek şüpheli T.E.'nin tutuklanmasına karar verdi.