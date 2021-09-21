Bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kırık dikiz aynasından yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta bisiklet sürücüsü Nevzat Seba'ya (69) çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Berkan E. (22), kaza yerinde düşen dikiz aynasından yakalandı. Gözaltına alınan Berkan E., sürücü belgesi olmadan araç kullandığı için 1399 lira para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Denizli-Aydın karayolu Yeni Mahalle Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Denizli’den Aydın yönüne giden Berkan E. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta geçip, Nevzat Seba’nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Seba, bisikleti ile yola savrulurken, sürücü Berkan E. ise hızla olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Seba, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar olan ve iç kanama geçirdiği belirlenen Seba, gece saatlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

KIRIK DİKİZ AYNASINDAN KAZA YAPAN OTOMOBİL BELİRLENDİ

Polis, Seba’ya çarpıp, kaçan otomobilin tespit edilip, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerindeki deliller tek tek toplanırken, çevrede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtları incelemeye alındı. Bu arada olay yerinde düşen sol dikiz aynasının seri numarasından Berkan E.’ye ait 09 NV 003 plakalı otomobiline ait olduğunu belirledi.

Yakalanan Berkan E., İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı. Berkan E. ifadesinde, sürücü belgesi olmadığı için korkup kaza yerinden kaçtığını söyledi.

Hakkında sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan işlem yapılan Berkan E., 1399 lira para cezası kesilip, serbest bırakıldı. DHA