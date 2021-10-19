Bisikleti ücretsiz kullanamayınca dönerek tekme attı

Düzce'de, belediyenin akıllı bisikletinden ücretsiz yararlanmak isteyen, ancak yerinden hareket ettiremeyen bir genç, bisiklete dönerek tekme atıp devirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Düzce Belediyesi, bu yıl kent içi toplu ulaşıma alternatif olması için akıllı bisiklet sistemini hayata geçirdi.

Mergiç Mahallesinde bulunan bisikletin yanına gelen bir genç, bisikletten ücretsiz yararlanmak istedi.

Bisikleti yerinden çıkaramayan genç, dönerek tekme atıp, bisikleti devirdi, ardından yanında bulunan genç bir kızla olay yerinden uzaklaştı.

Düzce Belediyesi ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, sosyal medya hesabından, “Farklılığınız iyilik olsun. Çünkü kötülerden çok var” diye paylaştı. DHA