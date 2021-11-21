Bitlis’te 2 minibüsten 63 Afgan göçmen çıktı

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 63 göçmen yakalandı. Valilik, insan kaçakçılığına aracılık eden 4 organizatörün de gözaltına alındığını bildirdi.

Orhan BOZKURT

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Bitlis’te İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bitlis-Baykan karayolu kontrol noktasında gece saatlerinde 15 kişilik iki minibüsü durdurup arama yaptı. Jandarma, minibüslerde Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakaladı.

4 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Bitlis Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında 21.11.2021 günü gece saatlerinde yapılan şok yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan iki minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu göçmenlerin taşınmasına organizatörlük yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

VAN’A GERİ GÖNDERİLECEKLER

Yakalanan 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Valilik, kentte son bir hafta içerisinde göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 23 kişiden 13’ünün ise dün tutuklandığını açıklamıştı.

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