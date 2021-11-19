Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bitlis'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yapıldı.
Aramalarda aracın gizli bölmelerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.
S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA