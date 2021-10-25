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Bitlis’te durdurulan kamyonette 34 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonette, yapılan aramada 34 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.G., tutuklandı.

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Bitlis’te durdurulan kamyonette 34 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan kamyonette arama yapıldı.

Aramada kamyonetin gizli bölmelerine yerleştirilen 34 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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