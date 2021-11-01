Bitlis’te feci kaza! 2 ölü, 6 yaralı
Bitlis Tatvan karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Bitlis-Tatvan karayolu Rahva mevkiinde meydana geldi. Nusret Çelik yönetimindeki hafif ticari araç ile Metin Türk yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, Nusret Çelik ile otomobilde bulunan Fatma Türk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. DHA