Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Bitlis'te, polisin uyuşturucu satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde uyuşturucu imalatı, kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 43.80 gram eroin, 43.74 gram metamfetamin, 8.27 gram toz esrar, 4 metadon hap, 1 ectasy hap, 8 suboxone hap, 1 baretta marka tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye

çıkarıldı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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