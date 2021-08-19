Bodrum açıklarında Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 36 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve yakalanarak Yunanistan sahil güvenliğinin Türk kara sularına iteklediği 36 göçmen Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindikleri lastik bot ile İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik ekiplerine yakalanan 36 göçmenin lastik botundaki benzin deposu ve motoru alınarak Türk karasularına itildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler 112 acil hattından yardım istedi.

Bodrum limanından hareket eden sahil güvenlik ekipleri göçmenleri bularak kurtardı. Sabaha karşı 05.00 sıralarında düzenlenen operasyonun ardından Bodrum'a getirilen göçmenlerin ifadelerinin alınmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.