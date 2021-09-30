Bodrum gümrük müdürlüklerine operasyon: 5 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polisin, Bodrum Limanı ile Turgutreis Marina’daki gümrük müdürlüklerine yaptığı operasyonda 5 görevlinin Yunan adalarından kaçak içki getirilmesinde aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Limanı ile Turgutreis Marina’daki gümrük müdürlüklerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı ortak operasyonda 5 görevlinin kaçakçılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alındığı belirtildi.

YUNAN ADALARINDAN KAÇAK İÇKİ GETİRİLDİĞİ İDDİASI

Görevlilerin Yunanistan adalarından kaçak içki getirilmesinde aracılık yaptıkları suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alınanların bugün Bodrum Adliyesi'ne sevk edildikleri belirtildi. Yapılan yargılama sonucunda şüphelilerden 3’ünün serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildikleri belirtildi.