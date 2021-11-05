Bodrum sahilinde dehşet saçtı: Köpeğe ateş etti, üç kadını vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde kendisine saldırdığını iddia ettiği köpeğe ateş eden kaptan, köpekle birlikte üç kadını vurdu. Turizm sahilinde onlarca kişinin önünde meydana gelen olayda vatandaşlar korku ile kaçışırken, Kaplan isimli köpek ile üç kadın kanlar içerisinde yerde kaldı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki otel ve restoranların önünde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aynı mahallede yaşayan 54 yaşındaki kaptan Mustafa E. mahalledeki esnafın beslediği labrador cinsi 4 yaşındaki Kaplan isimli köpeğin kendisine saldırdığını iddia etti.

Mustafa E., bir süre sonra evine gidip getirdiği tüfek ile kendisine saldıran köpeğe iki el ateş etti. Kaplan isimli köpek yaralanıp kanlar içerisinde kalırken, saçmalar yoldan geçen üç kadını ayaklarına isabet etti. Kadınlar da yaralanıp yere düştü. Onlarca kişi sağa sola kaçışarak büyük şok yaşadı. Ankara'dan tatile geldiğini ve olayı gördüğünü belirten 26 yaşındaki Ege Ak olayı gözyaşları içerisinde anlattı.

“BÖYLE BİR VAHŞETE TANIK OLMAKTAN ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM”

Ak, “Bir adamın bağırarak geldiğini elinde tüfek olduğunu gördük bir iki el ateş ateş etti, köpek ve kadınlar yaralandı, ardından hala elindeki tüfekle bağırıyordu, şok içinde kaldık. Çevreden yetişen esnaf olmasaydı köpeği öldürecekti. Hala olayın şoku içerisindeyim. Böyle bir vahşete tanık olmaktan çok üzüntülüyüm” diye konuştu.

OLAY YERİNDE GÖZALTI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken elinde tüfek ile dolaşan Kaptan Mustafa E. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralanan D.M., M.K., ve Y.L. isimli kadınlar ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bodrum’da tatilde bulundukları öğrenilen kadınların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BAŞKA KÖPEKLERE ATEŞ EDEREK ÖLDÜRMÜŞ

Polisler tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve daha önce de başka köpeklere ateş ederek öldürüp yaraladığı ortaya çıkan Mustafa E.’nin olayda kullandığı av tüfeğine el konuldu. Mustafa E. basın mensuplarına, “Bu köpek beni sevmiyordu, sürekli bana saldırıyordu, işte bakın ayağımı yaraladı” açıklaması yaptıktan sonra, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler savurdu. Bir süre polislere de direnen Mustafa E. gözaltına alınıp araca bindirilerek götürüldü.

KAPLAN'IN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olaydan sonra esnaf tarafından Ortakent Mahallesi'ndeki Çağatay Veteriner Kliniği'ne götürülen Kaplan isimli köpeğin vücudundan saçmaların bir bölümü çıkarıldı. Veteriner hekim Eda Özdemir Erkal tarafından serum verilerek müdahale edilen köpeğin hayati tehlikeyi atlatamadığı, klinikte müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayvanseverlerden 4 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Mustafa E. hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir Kirk Douglas, Natalie Wood'a cinsel saldırıyla suçlanıyor