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Bodrum’da 25 kaçak göçmen yakalandı, 7 kaçak göçmen de kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Bodrum’da 25 kaçak göçmen yakalandı, 7 kaçak göçmen de kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 Ekim saat 12.45’te Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 25 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Öte yandan 9 Ekim saat 03.00’te Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KUŞADASI AÇIKLARINDA DA 30 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Ekim saat 07.45’te Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. DHA

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